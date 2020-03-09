Fuhuş ve uyuşturucu çetesine 3 tutuklama
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Uyuşturucu Ticareti, Kahramanmaraş, Güncel

Fuhuş ve uyuşturucu çetesine 3 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu ticareti ile fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

09.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:48
Fuhuş ve uyuşturucu çetesine 3 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu ticareti ile fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile fuhuş yaptıran çete üyelerinin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok miktarda uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ayhan P. (48), Ertuğrul B. (22) ve Mehmet A. (33) 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

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