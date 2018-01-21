Fuhuş Vaadiyle Durdurdukları TIR Sürücüsünü Bıçakla Yaralayıp Gasp Ettiler

Adana'da otoyolda bir kadının "fuhuş vaadiyle" durdurduğu TIR sürücüsü, daha sonra ortaya çıkan bir kişi tarafından bıçaklanarak gasp edildi.

KADINI GÖRÜNCE DURDU

Edinilen bilgiye göre, Haydar E. (44) 73 SS 039 plakalı TIR ile Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyoluna çıktı. İddiaya göre, Haydar E. Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi sınırlarına geldiğinde otoyol köprüsü altında bir kadının el kaldırdığını gördü. Haydar E. kadını görünce TIR'ı yol kenarına park etti.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Kadın TIR'a yaklaşıp binerek fuhuş yapmak istediğini söyledi. Haydar E. kadını TIR'a kabul etti. Bu sırada arkadan bir de erkek gelip TIR'a bindi, Haydar E.'nin paralarını ve cep telefonunu istedi. Ancak Haydar E. vermek istemeyince bıçak çıkartıp istediklerini yapmaması halinde onu öldüreceğini söyledi. Haydar E. buna rağmen parasını ve cep telefonunu vermeyince şahıs, Haydar E.'yi bacağından bıçaklayıp cep telefonunu alıp kaçtı.

KADINI İNKAR ETTİ

Kanlar içinde kalan Haydar E. TIR'dan inip yardım istedi. Onu gören sürücüler polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Haydar E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Polisler ise olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Yaralı Haydar E. ise kadın görmediğini bir erkek şahsın gelerek kendisine bıçak çektiğini ve cep telefonunu aldığını ileri sürdü. Ancak polis, yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirenlerin biri kadın 2 kişi olduğu olduğunu belirledi.

2 kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.