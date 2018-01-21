Fuhuş Vaadiyle Durdurdukları TIR Sürücüsünü Bıçakla Yaralayıp Gasp Ettiler
Adana'da, otoyolda bir kadının "fuhuş vaadiyle" durdurduğu TIR sürücüsü, daha sonra ortaya çıkan bir kişi tarafından bıçaklanarak gasp edildi.
Adana'da otoyolda bir kadının "fuhuş vaadiyle" durdurduğu TIR sürücüsü, daha sonra ortaya çıkan bir kişi tarafından bıçaklanarak gasp edildi.
KADINI GÖRÜNCE DURDU
Edinilen bilgiye göre, Haydar E. (44) 73 SS 039 plakalı TIR ile Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyoluna çıktı. İddiaya göre, Haydar E. Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi sınırlarına geldiğinde otoyol köprüsü altında bir kadının el kaldırdığını gördü. Haydar E. kadını görünce TIR'ı yol kenarına park etti.
BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Kadın TIR'a yaklaşıp binerek fuhuş yapmak istediğini söyledi. Haydar E. kadını TIR'a kabul etti. Bu sırada arkadan bir de erkek gelip TIR'a bindi, Haydar E.'nin paralarını ve cep telefonunu istedi. Ancak Haydar E. vermek istemeyince bıçak çıkartıp istediklerini yapmaması halinde onu öldüreceğini söyledi. Haydar E. buna rağmen parasını ve cep telefonunu vermeyince şahıs, Haydar E.'yi bacağından bıçaklayıp cep telefonunu alıp kaçtı.
KADINI İNKAR ETTİ
Kanlar içinde kalan Haydar E. TIR'dan inip yardım istedi. Onu gören sürücüler polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Haydar E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Polisler ise olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Yaralı Haydar E. ise kadın görmediğini bir erkek şahsın gelerek kendisine bıçak çektiğini ve cep telefonunu aldığını ileri sürdü. Ancak polis, yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirenlerin biri kadın 2 kişi olduğu olduğunu belirledi.
2 kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
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cono lardan uzak durun..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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durmasaydi iyi olmemis dua etsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yine adana şaşırmadımCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Tam bir rezillik,bıçaklanması gasp edilmesi be bunu fuhuş amacı ile durup başına gelmesi,yengede boşar seni haydar emmi işin çok zorrrrrCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cono candır)))))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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o yollardan gecenler iyi bilir dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olursunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Senın ne işin var fuhusla ailen yokmuCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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pislik conolar yapmıştır.. Adana'nın adını çıkaranlar bu pisliklerdirCevap Yaz 9 Yayından Kaldır