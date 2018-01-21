"Fuhuş vaadiyle" durdurup dehşet saçtılar

Adana'da otoyolda bir kadının "fuhuş vaadiyle" durduğu tır sürücüsü, daha sonra ortaya çıkan erkek tarafından bıçaklanıp gasp edildi

ADANA - Adana'da otoyolda bir kadının "fuhuş vaadiyle" durdurduğu tır sürücüsü, daha sonra ortaya çıkan bir kişi tarafından bıçaklanarak gasp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Haydar E. 73 SS 039 plakalı tır ile Tarsus-Adana- Gaziantep otoyoluna çıktı. İddiaya göre, Haydar E. Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi sınırlarına geldiğinde otoyol köprüsü altında bir kadının el kaldırdığını gördü. Haydar E. kadını görünce tırı yol kenarına park etti. Kadın tıra yaklaşıp binerek fuhuş yapmak istediğini söyledi. Haydar E. kadını tıra kabul etti. Bu sırada arkadan bir de erkek gelip tıra bindi. Haydar E.'nin paralarını ve cep telefonunu istedi. Ancak Haydar E. vermek istemeyince bıçak çıkartıp istediklerini yapmaması halinde onu öldüreceğini söyledi. Haydar E. buna rağmen parasını ve cep telefonunu vermeyince şahıs, Haydar E.'yi bacağından bıçaklayıp cep telefonunu alıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Haydar E. tırdan inip yardım istedi. Ona gören sürücüler polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Haydar E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Polisler ise olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Yaralı Haydar E. ise kadın görmediğini bir erkek şahsın gelerek kendisine bıçak çektiğini ve cep telefonunu aldığını ileri sürdü. Ancak polis, yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirenlerin biri kadın 2 kişi olduğu olduğunu belirledi.

2 kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.