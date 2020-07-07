Fuhuş şebekesinin şifresi "makarna"
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Fuhuş şebekesinin şifresi "makarna"

Fuhuş şebekesinin şifresi "makarna" Adana'da çökertilen fuhuş şebekesinin polise yakalanmamak için telefonda "makarna, uzun makarna, salçalı makarna ve büyükbaş ile küçükbaş" şifresi kullandıkları belirlendi Adana'da çökertilen fuhuş şebekesinin polise yakalanmamak için telefonda "makarna,...

07.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:28

Fuhuş şebekesinin şifresi "makarna"

Adana'da çökertilen fuhuş şebekesinin polise yakalanmamak için telefonda "makarna, uzun makarna, salçalı makarna ve büyükbaş ile küçükbaş" şifresi kullandıkları belirlendi

ADANA - Adana'da çökertilen fuhuş şebekesinin polise yakalanmamak için telefonda "makarna, uzun makarna, salçalı makarna ve büyükbaş ile küçükbaş" şifresi kullandıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama çıkartmasının ardından 30 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20'si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Geriye kalan 12'si kadın 17 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan 12'si tutuklanırken 5'i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Salçalı makarna"

Fuhuş şebekesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Zanlıların polise yakalanmamak için şifre kullandığı öğrenildi. Zanlılardan K.K., S.Ç. ve A.D.'nin müşterilerle konuşurken bir saat birliktelik istediği zaman "makarna istiyorum" dediği, bir gece boyunca birliktelik istediği zaman "uzun makarna istiyorum" dediği, yanında bir kadın da isteyen müşterinin ise "makarna salçalı olsun" dediği belirlendi.

Ayrıca 18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran şebekenin onları da şifrelediği öğrenildi. Zanlıların müşterilerle telefonda konuşurken küçük kız çocukları için "küçükbaş" yaşı büyük kadınlar için ise "büyükbaş" dedikleri öğrenildi.

K.K. isimli kadının, gelen müşterilerden ertesi gün hapı istediği, ancak korunduğu için bu hapları da biriktirip tanesi 70 liradan sattığı iddia edildi.

Fuhuş şebekesinin şifresi 'makarna'

Kaynak: İHA

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