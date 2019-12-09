Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış (2)
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Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış (2)

TUTUKLANDILARKonya'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, 'fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:58
Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış (2)

TUTUKLANDILAR

'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, 'fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
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