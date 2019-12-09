Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış (2)

09.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:58

TUTUKLANDILAR

Konya'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, 'fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA