Fuhuş Operasyonunda Yakalanan "Pembe Panter" Ayşe: 5 Yıldır Bu İşi Yaparım ama Komisyon Almam

Adana'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlâk Büro Amirliği'nin yaptığı fuhuş operasyonunda yakalanan 'Pempe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin uzun saçlı polise aldanıp yakayı ele verdiği ortaya çıktı. İfadesinde suçunu kabul eden Ayşe B. '5 yıldan beri bu işi yaparım ama kimseden komisyon almam.' diyerek 'fuhuş için yer temin etme' suçlamasına itiraz etti.

"SON OPERASYONDA UZUN SAÇLI POLİSE ALDANIP YAKAYI ELE VERDİ"

İlk operasyondan müşteri kılığındaki polisten şüphelenince görüşmeyi keserek kurtulan 'Pembe Panter',son operasyonda müşteri kılığındaki polisin 'uzun saçlı' olmasına aldanınca yakayı ele vermiş.

"2 HAFTA ÖNCE DE POLİS MÜŞTERİ GİBİ KONUŞTU"

Soruşturmadaki bilgilere göre Ayşe B. iki hafta önce kendisiyle görüntülü görüşme yapan kişinin polis olduğunu anlayınca görüşmeyi iptal etti. Ayşe B.'yi takibe devam eden polis, bu kez uzun saçlı bir polisi 'müşteri' gibi kullanarak görüşme yaptı.

"UZUN SAÇLIYDI POLİS OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMEDİM"

Müşteri ile görüştüğünü zanneden ve ifadesinde 'Uzun saçlıydı polis olduğundan şüphelenmedim' diyen Ayşe B. görüşmeye geldiği otelde müşteri kılığındaki polisler tarafından yakalandı.

"5 YILDAN BERİ BU İŞİ YAPARIM KOMİSYON ALMAM"

İfadesinde suçunu kabul eden Ayşe B. '5 yıldan beri bu işi yaparım ama kimseden komisyon almam.' diyerek 'fuhuş için yer temin etme' suçlamasına itiraz etti. Twitter üzerinden çalıştığını anlatan Ayşe B. ile birlikte yakalanan Pınar Ç. ise 'Otele gittiğimde haberim yoktu. O benim haberim olmadan pazarlık yapmış' dedi. (Kaynak: Milliyet)