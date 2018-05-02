Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadınların Meslekleri Şaşırttı! Avukat Bile Var
Bodrum'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda biri avukat, diğeri kuaför 2 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Bodrum'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda biri avukat, diğeri kuaför 2 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Kadınlardan birinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı bildirildi.
BİRİ BULAŞICI HASTALIK TAŞIYOR
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında Gümbet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele baskın düzenledi. Baskın esnasında fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Kadınlardan Kazakistan uyruklu 34 yaşındaki A.Z.'nin avukat, Kırgızistan uyruklu 35 yaşındaki A.K.'nin ise kuaför olduğu, kadınlardan birinin ise cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı bildirildi.
ÜLKELERİNE YOLLANACAKLAR
Gerekli adli işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından 2 kadının Muğla Göç İdaresi'ne, oradan da ülkelerine yollanacağı öğrenildi.
Öte yandan, kadınlardan birinin emniyetten çıkışları esnasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Niye çekiyorsunuz, sanki adam öldürdük" demesi ise dikkat çekti.
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Avukatlik sicilinde lekelendi simdi .o kadar okudun birdeCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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La akıllılar Kırgızistanda en düşük maaşlı meslek doktorluk ve avukatlık. Sağlık sektörü berbat, bilmeden haber başlığı atmayın. Kırgızistanda yaşıyorum bildiğimden yazdım.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bizim ordada vardi bunlardan..doktor du biri sanirsam...1 saat 100 dolarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bayan avukata ihtiyacım var. Yanında bonus 2 de bayan kuaförü olabilir.. :)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bizde dolar çok doldurmaya bayılıyoz bolca içim sütCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır