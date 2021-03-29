Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından "İnsan Ticareti, Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalara 2 Mart 2021 tarihinde başlayan ekipler, planlı ve detaylı incelemeleri sonucunda 25 Mart 2021 günü olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi Eskişehir il merkezinde yakaladı. Operasyon kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 35 erkek şahıs ile 4 mağdur kadının ifadesinin alınacağı ve soruşturmanın devam ettiği bilgisi alındı.

Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli ise hastanedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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