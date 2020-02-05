Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

05.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:44
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

'nin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İzmit'te fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden N.K. ve yabancı uyruklu F.A. adlı şahıs ile fuhşa sürüklenen 1 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan N.K. ve F.A., sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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