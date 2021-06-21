Fuhuş operasyonunda 4 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası
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Fuhuş operasyonunda 4 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası

Fuhuş operasyonunda 4 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 504 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 504 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda 4 kişiye idari ve cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 14 ile 20 Haziran 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 504 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 adreste meydana gelen fuhuş olayında 2 kişinin 2 escort kadınla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilerek toplam 4 kişiye 3 bin 440 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca 2 farklı kişiye yer temin etmek, fuhuş yaptırmak ve çeşitli suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu kapsamında 227'nci maddeden adli işlem uygulandı. Farklı 1 adreste ise içkili mekan olarak adlandırılan restoranda kapatma saatine uymadığı tespit edilerek ilgili kuruma yazı ile bildirilerek tutanak tutuldu.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 14 kişiye 12 bin 40 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 184 işyeri denetlendi. Denetimlerde 773 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 9 kişiye ise 7 bin 740 TL, karantina kurallarına uymayan 5 kişiye 4 bin 300 TL olmak üzere toplamda 14 kişiye 12 bin 40 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 13 ayrı adreste bulunan 196 apart dairesi kontrol edilerek 3 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 29 bin 496 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Fuhuş operasyonunda 4 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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