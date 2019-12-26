Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haber

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

26.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:50
Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışmalarda bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Şüphelilerin, müşterilerini internet üzerinden bulduklarını belirleyen ekipler, İzmit ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin eden biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptığı ileri sürülen 3 kadınla ilgili de işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler