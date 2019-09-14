Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede (2)
BİR KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
14.09.2019 21:31
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Semra A., 'Fuhuş ve fuhşa aracılık etmek' suçlarından tutuklandı.
Kaynak: DHA