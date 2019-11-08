Fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı.

08.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:38
Fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde bulunan D.K. ve N.Y. ile yabancı uyruklu N.S. isimli kadın gözaltına alındı.

D.K. ve N.Y'nin İstanbul'dan ev ve temizlik işlerinde çalıştırmak vaadiyle Karabük'e getirdiği N.S'yi fuhuş yapmaya zorladığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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