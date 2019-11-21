Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı
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Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

BALIKESİ'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yapılan aramada 250 bin TL ele geçirildi.

21.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:13
Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı
BALIKESİ'in Edremit ilçesinde, ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yapılan aramada 250 bin TL ele geçirildi. Suçüstü yakalanıp gözaltına alınan C.G. ve T.K. mahkemece tutuklandı.

Edremit'te C.G. isimli kadının fuhuş yaptığı ve T.K. isimli erkeğin de aracılık ettiğini tespit eden polis ekipleri, iki şüpheliyi takibe aldı. C.G.'nin 2 ayrı evde fuhuş yaptığını belirleyen polis ekipleri, hazırlıkların ardından operasyon düzenledi. İki eve eş zamanlı baskın yapar ekipler, C.G.'yi ve T.K.'yı suçüstü yakaladı. Evlerde yapılan aramada 250 bin TL, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.G. ve T.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
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