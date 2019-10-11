Fuhuş operasyonunda 2 masaj salonu mühürlendi

Fuhuş operasyonunda 2 masaj salonu mühürlendi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş operasyonunda 2 masaj salonunu mühürledi.

11.10.2019 16:28
Fuhuş operasyonunda 2 masaj salonu mühürlendi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş operasyonunda 2 masaj salonunu mühürledi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 masaj salonuna operasyon düzenledi. Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren masaj salonlarının sahiplerine idari işlem uygulanırken, 2 masaj salonu 3 aylığına mühürlendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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