Fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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Fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

16.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:59
Fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki bazı ev, otel ve pansiyonlara operasyon düzenlendi.

Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve araçlarında yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira, 5 bin avro ve 5 bin 500 dolar bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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