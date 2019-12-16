: Fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

16.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:59

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki bazı ev, otel ve pansiyonlara operasyon düzenlendi.

Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve araçlarında yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira, 5 bin avro ve 5 bin 500 dolar bulundu.

Kaynak: AA

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