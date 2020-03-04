Fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
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Fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın gözaltına alındı.

04.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:16
Fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

'nin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'teki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, 5 kadın ile fuhşa aracılık eden kadın şüpheliler S.E, Ç.V. ve N.D'yi gözaltına aldı.

Zorla fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 5 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.E, Ç.V. ve N.D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
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