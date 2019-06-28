Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fuhuş operasyonu yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesindeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Fas uyruklu 2 kadın ile fuhşa zorladığı iddia edilen Suriye uyruklu B.M (43) gözaltına aldı.

Faslı kadınların işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, B.M'nin göz altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA