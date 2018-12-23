Fuhuş Operasyonu

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 16'sı kadın, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesindeki bazı içkili eğlence mekanlarında ve otellerde para karşılığı fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 otel ve 3 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15'i yabancı uyruklu 16'sı kadın 30 şüpheli gözaltına alındı.

Biri kadın 10 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA