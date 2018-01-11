Fuhuş Operasyonu

Samsun merkezli iki ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alınan ve "eskort sitesi" yönetici olduğu öne sürülen Elif K. (38), Adem Y. (34) ve Halil E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil E, savcılıktaki ifadesinin ardından, mahkemeye çıkarılan Elif K. ve Adem Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahlak Bürosu ekipleri, dün internet üzerinden ilan vererek fuhuş yapan 19 kadın ile travestinin mağdur olarak ifadesini almak için çalışma başlatmış, "eskort sitesi" yönetici olduğu öne sürülen 3 şüpheli Samsun ve Antalya'da gözaltına alınmıştı.