Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
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Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Adana'da fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

04.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:31
Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

'da fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 14 şüpheli yakalandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
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