Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.
10.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:26
Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 12'si kadın 14 kişi gözaltına alındı.
Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA