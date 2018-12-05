Vatandaşların "Fuhuş Yapılıyor" Dediği Konteynerden Dram Çıktı

Vatandaşların "Fuhuş Yapılıyor" Dediği Konteynerden Dram Çıktı

Adana'da vatandaşların ihbarı üzerine fuhuş baskını yapılan konteynerden, kalacak yerleri olmadığı belirlenen yaşı küçük bir kız ile 2 erkek çocuğu çıktı.

Adana'da vatandaşların fuhuş yapıldığı ihbarında bulunduğu konteyneri basan polis, evsiz kalan yaşı küçük bir kız ile 2 erkeğin burada kaldığını belirledi.

POLİS EKİPLERİ KONTEYNERDEN İÇERİ GİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar lüks bir otelin hemen yanı başında boş arazide bulunan konteynerde 1'i kadın 3 kişinin kaldığını ve fuhuş yaptıkları ihbarında bulundu. Polis bu ihbar üzerine boş arazide bulunan konteynere operasyon düzenledi. Polis konteynerin kapısı kapalı olduğu için içeriye pencereden girdi. Konteynere pencereden girerek arama yapan polis, 3 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kayıtlarını sorguladı.

KALACAK YERLERİ YOKMUŞ

Polis, herhangi bir aramaları bulunmadığı belirlenen 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen kız çocuğu H.K., Ahmet K. ve Murat B.'den eşyalarını toplayarak konteynerden çıkmalarını istedi. 3 arkadaş, kalacak yerleri olmadığını, bu nedenle burada kaldıklarını, çıkmaları halinde kış günü sokakta kalacaklarını söyledi.

ÇIKMAK ZORUNDA KALDILAR

Polis konteyner şahıs malı olduğu için 3 kişiyi buradan çıkarmak zorunda olduğunu, şikayet olduğunu belirtti. Bunun üzerine eşyalarını bir poşete dolduran 3 kişi konteyneri terk etti. Polis 3 kişiyi sokakta kalmaması için ilgili birimlere yönlendirip yardım talebinde bulunmalarını istedi.

İşte olay yerinden görüntüler;

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YORUMLAR (25)

  • ADINIZI YAZIN...:
    gitgide zavallı fakir ve çaresiz bir topluma dönüşüyoruz. . . KİMİN ESERİ ACABA BU
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  • MAĞDUR:
    kendi insanımız aç kalacak yeri yok. ama suriyeli olsalardı bedava ev maaş kalacak yer verilirdi. adaletiniz batsın
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  • PAPUA YENİ GİNE:
    sürüye vatandaşlıgına gecin gencler hemen sizi jet hızında maaşa baglarlar aylık yardım yaparlar vakit gecmeden hemen bir konteynıra yerleştirler 3 ögün yemenizi verirler.. Ama Türk vatandaşlıgında kaldıgınızda ac kalırsınız yatacak yeriniz olmaz
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  • MESUT:
    Sağda solda milyardolarla hava atıp keyfini yaşamak varken bu çocukların ülkemizde böyle durumda olmaları kimin umrunda. Başta devlet idarecilerinin bu işin sorumluluları kimlerse onlar cezalandırılmalı. Yazık Yazık Komşusu açken tok yatan. Ama bu yorumların hepsi bi işe yaramıyor zihniyetimiz değişmediği sürece ülkemizde böyle durumlar, taciz , Tecavüz, hırsızlık , gasp ve en büyük sorun olan adalet kavramı hiç bir zaman olmaz. Üzülüyorum vallahi.
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