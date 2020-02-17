Fuhuş evi mühürlendi

17.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:33

Malatya'da fuhuş yapıldığı tespit edilen bir ev mühürlenirken 2 kişiye para cezası kesildi.



Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edildi. 2 şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli adli işlem yapılarak 4 bin TL idari para cezası kesildi.



Bahse konu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA