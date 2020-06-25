Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş (2)
8 KİŞİ TUTUKLANDIKonya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i yabancı uyruklu 2'si kadın 8 kişi sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
25.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:49
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i yabancı uyruklu 2'si kadın 8 kişi sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1'i kadın 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA