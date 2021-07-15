Fuhuş baronları yakalandı

Fuhuş baronları yakalandı Muğla ve Antalya illerinde yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile getiren ve pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran 10 şüpheli Fethiye Adliyesine sevk edildi.

Fuhuş baronları yakalandı

Muğla ve Antalya illerinde yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile getiren ve pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran 10 şüpheli Fethiye Adliyesine sevk edildi.

MUĞLA - Turizm bölgelerinde yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorlayan 10 kişilik şebeke Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık çalışması sonrası gözaltına alandı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kadınları turizm illeri Muğla ve Antalya illerinde iş vaadi ile kandırıp Türkiye'ye getiren, pasaportlarına el koyarak fuhuş yapmaya zorlanan şebeke bilgisini alan ekipler, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

10 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulanmasının ardından Fethiye merkezli Antalya ilinde 10 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametlerde ve fuhuş yapmaya zorlanan mağdur kadınları kurtarmak için bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs, 10 mağdur kadın ile birlikte çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edildi.

Dosya süresince, alt yakalamalarda kurtarılan 12 mağdur şahısla beraber toplam 22 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun