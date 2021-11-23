Fuhşa zorlanan Özbek 2 kadın kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fuhşa zorlanan Özbek 2 kadın kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Haberler | Güncel
Fuhşa zorlanan Özbek 2 kadın kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, pasaportlarına el koyularak fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 2 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, pasaportlarına el koyularak fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 2 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.

Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınların zorla evde tutulduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, takibe başladı. Jandarma, Ö.I. (40), E.B. (24) ve M.K.'nin (26), Özbekistan uyruklu 2 kadını fuhşa zorladıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı, fuhşa zorlanan L.I. (18) ile Z.Y.'yi (26) de kurtardı. Evdeki aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Özbekistan uyruklu 2 kadın, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi.


Fuhşa zorlanan Özbek 2 kadın kurtarıldı

Kilosu 50 bin lirayı bulan safranı, at kılıyla taklit ediyorlar

Kilosu 50 bin lirayı bulan safranı, at kılıyla taklit ediyorlar

 Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

 Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title