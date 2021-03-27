Mardin'de aranan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'in Savur ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mardin'in Savur ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan Y.C'yi operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar