Mardin'de aranan firari hükümlü yakalandı
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Mardin'de aranan firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de aranan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Savur ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Mardin'in Savur ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan Y.C'yi operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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