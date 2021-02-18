FUGO, Esenboğa Havalimanı'nda yer hizmetleri vermeye başladı

Havacılık sektörü şirketlerinden "FUGO Yer Hizmetleri AŞ" Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yolculara hizmet vermeye başladı.

FUGO, havalimanında yolcu hizmetleri ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, kargo hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz yolcu ve operasyon hizmetleri sunacak.

FUGO Yer Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kürşat Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Denizli Çardak havalimanlarındaki gibi Ankara'da da hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Özellikle havacılık sektörünü olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla faaliyete başlamakta bir süre geciktiklerini ifade eden Ulutaş, sektörde güçlü ve köklü firmaların olduğunu, bu nedenle rekabetten çok belirli ölçekte kalıp ortaya çıkacak fırsatları değerlendireceklerini kaydetti.

"FUGO" markasını uzun yıllar havacılık sektöründe yaşatmaya kararlı oldukları bildiren Ulutaş, 100 kişiye istihdam sağladıklarını ve salgın sürecinin sonlanmasıyla bu sayının artacağını belirtti.

Ulutaş, şirket ortağı Tansen Koçboğan ile sektördeki fırsatları kovalayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ