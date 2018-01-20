Fuchsia Os Çalışır Halde Göründü!

Fuchsia, Google'ın Android ve Chrome OS'a ek olarak geliştirdiği ayrı bir işletim sistemi. Firma Fuchsia üzerinde 2016'dan beri çalışsa da, proje hakkında şimdiye kadar çok fazla bilgi vermedi. 2016'da henüz emekleme aşamalarında olan işletim sistemi, bu kez bir Chromebook'ta çalışır halde görüntülendi.

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Fuchsia'nın şu anki sürümü, Armadillo adlı bir kullanıcı arayüzüyle çalışıyor. Google'ın kendi "Zircon" kernel'ini temel alan Fuchsia, Linux'a dayanmıyor. En baştan geliştirilmiş bir işletim sistemi olan Fuchsia, resmi belgelere göre "modern telefonları, hızlı işlemcilere sahip modern kişisel bilgisayarları" hedef alıyor.

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Giriş ekranından çekilen fotoğraf, işletim sisteminin birden fazla cihazı hedeflediğinin ipucunu veriyor. Ekranda laptop ve mobil cihaz modları arasında geçiş yapmayı sağlayan bir düğme bulunuyor. Telefon modunu Pixelbook'ta kullanmaya ihtiyaç duymasanız da, bu sayede işletim sisteminin telefonlarda nasıl olacağını görebiliyorsunuz.

Fuchsia'nın artık bir trackpad, klavye, dokunmatik ekran ve USB portlarıyla çalışabildiği anlaşılıyor. Bununla birlikte Wi-Fi ve bazı özellikler çalışmıyor. Dahası Pixelbook'un Fuchsia'yı çalıştırırken aşırı derece ısındığı söyleniyor. Yani karşımızda geliştirme aşamalarının hala başlarında olan bir işletim sistemi var.

Giriş ekranında Android'li telefonlarda görmeye alıştığımız pil, Wi-Fi işareti, saat ve tarih gibi şeyler dışında çok şey göremiyoruz; örneğin uygulama simgeleri yok. Uygulamalar, yerel arama bölmesine yazarak bulunabiliyor.

Sistem hakkında öğrenilenler, şimdilik bunlardan ibaret. Fuchsia açıkçası final sürümden en az birkaç sene uzak gibi görünüyor. Armadillo UI'in final sürümdeki arayüz olmayabileceğini de unutmamak gerekiyor. Arayüzün en azından uygulama düğmeleri, sistem ayarları gibi işlevleri kazanması gerekiyor.