Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim Merkezi'nde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi, Taksim Meydanı'nda açıldı.

İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan ve bu alanda dünyanın en büyük otoritesi kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarını ve hayatını doğrudan halka anlatmak amacıyla hazırlanan merkezin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Kurucu Başkanı Ethem Sancak, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak katıldı.

Açılışta konuşma yapan Bilal Erdoğan, 15 Temmuz vesilesiyle kurulmuş dijital etkinlik çadırında Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı dolayısıyla oluşturulan sergiyi izleme fırsatı bulduklarını dile getirerek, serginin açık olduğu sürede yerli ve yabancı ziyaretçilere Fuat Sezgin'in kişiliği ve çalıştığı alanlarla ilgili bilgi verileceğini söyledi.

Büyük bir bilim insanının hatıraları ve yaptıklarının görülmesinin önemine değinen Erdoğan, Müslüman bilim insanlarınca Antik Yunan'ın, Roma'nın mirasının Batı'ya ve Rönesans'a aktarıldığını kaydetti.

Bilal Erdoğan, "Biz Türk olduğumuz, Müslüman olduğumuz için bu trenleri kaçırdık. Geri kaldık, gelişemedik denmiş olmasaydı belki de bunlara ihtiyacımız olmazdı. Maalesef üzerimizden 150-200 yıl boyunca silindir gibi, bütün öz güvenimizi ezmek için; 'Müslüman olduğumuz için geri kaldık. Türk olduğumuz için geri kaldık. Bizden bir şey olmaz.' bu mesaj hep elitimiz, aydınımız tarafından işlendi maalesef. Bu yüzden bu öz güveni yeniden kendi kaynaklarımızdan inşa etmemiz için, geri kalmışlığımızın, sanayi devrimini yakalayamamamızın sebebinin inancımız, kültürümüz, medeniyetimiz olmadığını ortaya koymak için, ecdadımızın bilime ne kadar ciddi katkılar yaptığını anlamamız, bilmemiz lazım. Türk gencinin, çocuğunun, her Müslüman'ın bu işi bilmesi lazım ki şu anda geri kalmışlığımızı kendinden bilmesin." ifadelerini kullandı.

Bilim, fen ve teknolojide en ileride olacak bir birikimin mirasçıları olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu yeniden bilmek, anlamak zorundayız. Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz. Bizim hafızamıza adeta bir format atılmak istenmiş. Bundan bir sıyrılmak lazım. Bu hafızasızlık bizi kimliksizliğe götürür. Bizi biz olmaktan uzaklaştırır. Eğer biz kalkıp 21. yüzyılda Batı'ya tamamen her şeyimizle angaje olacaksak, Batılıdan hiçbir farkımız kalmayacaksa yüzlerce yıl fetihler yapan, bağımsızlık, istiklal diye savaşlarla zaferler kazanan, bu kadar şehit veren ecdadımıza, bugün dahi şehit veren ordumuza nasıl layık olabiliriz? Bütün bunlar niye? Bizim bu kimliğimizi, medeniyetimizi yaşatmak için geçmişimizi bilmemiz, ondan ilham almamız lazım. Ama bugün önümüzde Batı mı var? Batı'yı da tam anlamıyla anlayıp okuyup öğrenip onun ötesine geçmemiz lazım."

Bilal Erdoğan, başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmak üzere sergiye katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

"Onun ruhi ateşini bizzat yaşadım"

İBTAV Kurucu Başkanı Ethem Sancak, Cumhurbaşkanlığının desteği ve direktifleriyle hazırlanan sergide, hayatını İslam bilimine ve İslam medeniyetine adayan saygın bilim insanı Fuat Sezgin'in ruhunun yaşatıldığını anlattı.

Vakfın kuruluşunda 4 yıl kadar Fuat Sezgin ile çalıştığını söyleyen Sancak, şunları kaydetti:

"Onun genetiğindeki ruhi ateşi ve toplumuna duyduğu sevgiyi bizzat yaşadım. Taksim Türkiye'nin simgesi, çok önemli bir meydanda dijital imkanlardan da yararlanarak Cumhurbaşkanlığımızın topluma kendine güven, kompleksleri atma konusunda yaptığı büyük planlamanın en önemli adımlarından birindeyiz. Cumhurbaşkanımız bir taraftan S-400'deki dirayeti ve azametiyle ulusal gururumuzu simgeliyor. Diğer taraftan 16 yıllık büyük inşa hareketiyle büyük Türkiye'yi inşa ediyor. Diğer taraftan da uyanmamız, kendimize güvenmemiz, aşağılık duygularımızı atmamız ve gelecek nesillerin yeni dünya inşası için bu adımları atıyor. Umut ediyorum medyamız buna gerekli değeri verecek ve anlayacak. Bu ve buna benzer aktivitelerin önce 80 milyona, sonra 1 milyar 700 milyonluk İslam ümmetine duyurulması lazım."

"Sergi medeniyetimizin iyi anlaşılması açısından bir durak"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Dijital Gösterim Merkezi'nin, ülkenin en büyük değerlerinden Fuat Sezgin'in eserleri, hayatı ve yaptığı çalışmalarını daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla kurulduğunu dile getirdi.

Alpaslan, Fuat Sezgin'in, İslam medeniyetini yeniden inşa etme konusunda yol gösterici çalışmalar yaptığını anlatarak, "Dijital Gösterim Merkezi'nin teknolojiden de faydalanarak başta kendi insanlarımız olmak üzere, ülkemize gelen yabancı ziyaretçilere de yaptığı çalışmaların gösterimine vesile olması sebebiyle hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sergi, hocamızın ve medeniyetimizin daha iyi anlaşılması açısından bir durak olur." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fuat Sezgin'i saygı ve rahmetle andığını belirterek, şunları aktardı:

"Onun işaret ettiği noktaları yad ediyor ve hafızamıza kaydetmek üzere bu serginin açılışında bir arada bulunuyoruz. Tarihi bir gün çünkü medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetleri, yapıları, zaman ve mekan dilimleri vardır. Medeniyetlerin insan, zaman ve mekan üçlemesinde biz bu medeniyetin geleceğe taşınmasında Fuat Sezgin gibi bir şahsiyetin hem eserlerini idrak etmek üzere Fuat Sezgin Vakfı'mızın Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki sergiyi önemsiyoruz. Bir taraftan dijital bir sunum var. Bir taraftan objeler var. Tarihe bir yolculuk bu. Bilim tarihine yolculuk."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fuat Sezgin'in ilim çeşitleri ve modellerinin mucidi gibi olduğunu kaydederek, "Çünkü derleyip toplamış ve bizim faydalanmamıza sunmuş. Cumhurbaşkanımız Fuat Hoca'dan haberi olur olmaz 'Toplayalım getirelim. Bu ülke bundan faydalansın. Bu büyük toprakların çocukları bundan faydalansın.' diye bu işi başlattı. Allah ondan da razı olsun." ifadelerini kullandı.

Taksim Meydanı'nda kurulan ve 600 metrekare kapalı alanı olan merkezde, 4 ayrı bölüm içinde İslam bilim insanlarının bulduğu cihazlar ve teknikler, videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde tanıtılıyor.

Merkezde, İbn-i Sina, Ceziri, Farabi, Biruni gibi bilim tarihini etkileyen isimlerden örnekler ve İslam bilim tarihine kendini adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlatan videolar da gösteriliyor.

Merkez, 9 Ağustos'a kadar açık tutulacak.

Kaynak: AA