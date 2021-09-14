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Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası başladı

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Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası başladı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Birimlerarası Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası'nda heyecan başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Birimlerarası Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası'nda heyecan başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin, çalışanları arasında dayanışmayı artırmak maksadıyla düzenlediği etkinliklerden biri olan Birimlerarası Fuat Sakarya Halı Saha Futbol Turnuvası'nda heyecan başladı. 2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Nilüfer Belediyesi personeli Fuat Sakarya'nın adına düzenlenen turnuvada centilmenlik ön planda tutuluyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü takımları olmak üzere 10 takımın mücadele ettiği turnuvada maçlar, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanıyor. Takımların 7'şer kişiden oluştuğu turnuvanın ilk gününde, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü mücadele etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Adil Kayaoğlu, mücadele öncesi takımlara başarılar diledi. Özer, günün ilk maçı olan Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü mücadelesinin başlama vuruşunu yaptı. Bursa Hakemler Derneği'nden bölgesel lig hakemlerinin yönettiği maçta Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, rakibi Zabıta Müdürlüğü'nü 3-1 mağlup etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de izlediği günün ikinci maçında da, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Başkan Turgay Erdem, sahada oyuncularla bir araya gelerek, centilmenlik içinde ve sakatlıkların yaşanmadığı bir turnuva geçirmelerini diledi. Karşılaşmaya üstün başlayan ekip, Temizlik İşleri Müdürlüğü oldu. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Temizlik İşleri Müdürlüğü takımı, rakibi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü takımını 9-2 mağlup etti. Nilüfer Belediyesi Birimlerarası Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü- Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşılaşmalarıyla devam edecek. Tek devreli grup usulüne göre oynanan turnuvada dereceye girerek gruplardan çıkmaya hak kazanan takımlar, çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi yapacak. - BURSA

Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası başladı

Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası başladı

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Haber: Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası başladı - Haberler Spor
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