Fuat Oktay, YOİKK toplantısına başkanlık edecek

04.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:54

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cuma günü gerçekleşecek Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, YOİKK üyesi bakanlar ve özel sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, Ekim ayından bu yana üzerinde çalışılan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Eylem Planı ele alınacak. Toplantıda şirket tasfiyesi, vergi ödeme, inşaat izinleri ve kredi teminatı gibi alanlarda yatırımcıların işini kolaylaştıracak eylemlere ilişkin kararların alınması ve kanun değişikliği gerektiren eylem maddelerinin görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi'nde 2018 yılında 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükselerek en fazla reform yapan ülkeler arasına girmişti. 2019 yılında 10 basamak yukarı çıkarak endekste 33'üncü sıraya yükselen Türkiye, G-20 ülkeleri arasında 11'inci sırada yer almıştı.

Kaynak: DHA