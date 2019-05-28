Fuat Oktay: "Yerlileştirme ve millileştirme hamlesine dönük "İVME" paketi ciddi katkı sağlayacak"

Fuat Oktay: "Yerlileştirme ve millileştirme hamlesine dönük "İVME" paketi ciddi katkı sağlayacak"

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin geleneksel iftarına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin geleneksel iftarına katıldı.

Kaynak: AA
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