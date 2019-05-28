Fuat Oktay: "Yerlileştirme ve millileştirme hamlesine dönük "İVME" paketi ciddi katkı sağlayacak"
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin geleneksel iftarına katıldı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin geleneksel iftarına katıldı.
Kaynak: AA
İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi