Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz
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Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.

01.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dediView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz
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