Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.
01.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dediView on euronews
Kaynak: Euronews.com