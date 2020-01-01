: Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz

01.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dediView on euronews

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