Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz
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Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dedi

01.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:22
Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığının altını çizerek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dedi.


Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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