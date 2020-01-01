Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dedi
01.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığının altını çizerek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dedi.
Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com