Fuat Oktay: Yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gayretlerimiz ve dualarımız ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımızla. Yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Beş Bakanımız, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz sahada cansiperane çalışmaktalar. Cumhurbaşkanımız her bir detayı çok yakından takip etmektedir. Tüm bu gayret ve çalışmalar sonuç vermiş, birçok yerleşim yerindeki yangın kontrol altına alınmıştır. Bu vesileyle, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci