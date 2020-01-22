Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü
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Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

22.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:44
Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Fuat Oktay, Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da görüşmede hazır bulundu.

Kaynak: AA
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