Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Terör Saldırısının Yaşandığı El Nur Camisi'ni Ziyaret Etti (3)

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Terör Saldırısının Yaşandığı El Nur Camisi'ni Ziyaret Etti (3)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalardan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yerel halkın ilgisi ve teşekkür etmesiCHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yerel halkın ilgisi ve teşekkür etmesi

CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
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