Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Terör Saldırısının Yaşandığı El Nur Camisi'ni Ziyaret Etti (3)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalardan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yerel halkın ilgisi ve teşekkür etmesiCHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yerel halkın ilgisi ve teşekkür etmesi
CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA