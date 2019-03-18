Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Terör Saldırısının Yaşandığı El Nur Camisi'ni Ziyaret Etti (3)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yerel halkın ilgisi ve teşekkür etmesi

CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA