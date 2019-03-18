Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Terör Saldırısının Yaşandığı El Nur Camisi'ni Ziyaret Etti (2)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun terör saldırısının yaşandığı camiye gidişi Olaya ilişkin polislerden bilgi almaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dua etmesi ve karanfil bırakması Cumhurbaşkanı...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun terör saldırısının yaşandığı camiye gidişi
Olaya ilişkin polislerden bilgi almaları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dua etmesi ve karanfil bırakması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yerel halkın ilgisi ve teşekkür etmesi
CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA