Fuat Oktay: "Uzun Yıllar Teröre Büyük Kayıplar Vermiş ve Terörün Her Türlüsüne Karşı Çıkmış Bir...
Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır.
Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır."
Kaynak: AA