Fuat Oktay, Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev'i kabul etti
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Fuat Oktay, Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'i kabul etti.

20.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:14
Fuat Oktay, Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 30 dakika sürdü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, gelecek ay Aşkabat'ta yapılması planlanan Hükümetlerarası Türk-Türkmen Ekonomik Komisyonu (HEK) 6. Dönem Toplantısı'nın hazırlıkları da değerlendirildi.

Kaynak: AA
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