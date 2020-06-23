Fuat Oktay, TFF Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.
23.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA