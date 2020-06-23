Fuat Oktay, TFF Başkanını kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi. - ANKARA Kaynak: İHA