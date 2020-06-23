Fuat Oktay, TFF Başkanını kabul etti
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Fuat Oktay, TFF Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Fuat Oktay, TFF Başkanını kabul etti
23.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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