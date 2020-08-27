Fuat Oktay: Terörist Tarrant'a verilen cezayla adalet tecelli etti
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Fuat Oktay: Terörist Tarrant'a verilen cezayla adalet tecelli etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'a verilen ömür boyu hapis cezası ile adaletin tecelli ettiğini belirtti.

Fuat Oktay: Terörist Tarrant'a verilen cezayla adalet tecelli etti
27.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:16

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'a verilen ömür boyu hapis cezası ile adaletin tecelli ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde,15 Mart 2019'da, camilere saldırarak 51 Müslümanı şehit eden ırkçı teröriste verilen ömür boyu hapis cezası ile adalet tecelli etmiştir. Bu vesileyle canice tasarlanmış saldırılarda şehit olan kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. O günden itibaren terörizme karşı tavır alan ve Müslümanlarla örnek bir dayanışma sergileyen Başbakan Jacinda Ardern ve Yeni Zelanda halkına teşekkür ederiz. Terörizmi belli bir din veya ırkla özdeşleştirmeye çalışan zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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