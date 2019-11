Fuat Oktay: Terör örgütlerine karşı çetin mücadele veriyoruz

23.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:05

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda çetin bir mücadele veriyoruz. Sadece son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta ve mazlumların olduğu daha birçok yerde başarı hikayeleri yazdık, destanlar yazdık, yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez binasının açılış törenine katıldı. Törene Oktay'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit, gazi ve gazi yakınlarının, üstün fedakarlıklarından dolayı baş tacı olduklarını, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın, güçlenerek böyle bir hizmet binasına kavuşmuş olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Anadolu'nun her şartta 'vatan sağ olsun' diyecek kadar onurlu ve sabırlı insanların yurdu olduğunu vurgulayan Oktay, tarih boyunca bu toprakların vatan için gözlerini kırpmadan cepheye koşan, şehadete yürüyen ve gazilik mertebesine erişenlerin üstün cesaretleri sayesinde kendilerine emanet edildiğini söyledi.'VAKARLI DURUŞUNUZ HEPİMİZ İÇİN UMUT VE CESARET KAYNAĞIDIR'Vatan söz konusu olduğunda şehit ve gazi yakınlarının hiçbir fedakarlıktan kaçmadığını belirten Oktay, şöyle konuştu: "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz' buyuruyor. Böylesine kutsal ve korkusuz kahramanları sonsuza kadar yad etmek, onların aziz hatıralarını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizi ve gazilerimize kalbimizin en özel köşesinde yer verirken bizlere emanet bıraktıkları bugün de aramızda bulunan siz değerli şehit ve gazi ailelerimizi asla ihmal edemeyiz, etmiyoruz. Vakarlı duruşunuz hepimiz için umut ve cesaret kaynağıdır. Sizler, vatan söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Bizler de aynı duyarlılıkla her zaman sizlerin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz.""42 BİN 537 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZ İSTİHDAM EDİLMİŞTİR"Oktay, geliştirdikleri istihdam politikalarıyla kamu kurumlarında toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam edildiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz eylül ayında 425 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımızın daha kamuya alımını gerçekleştirdik. Ayrıca sizlere sunulan istihdam hakkı kapsamını genişleterek atamaları sürekli hale getirdik. Eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabilmektedir. Şehit yakınlarımızın bir olan istihdam hakkını ikiye çıkardık. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık. Bunların yanı sıra terör olaylarında hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımızın yakınları ve terör mağdurları sosyal güvence altına alınmaktadır. Gazilerimize sağlanan bakım destekleri halihazırda köy korucuları ve sivil vatandaşlarımıza da uygulanmaktadır" dedi.'DESTAN YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Vatanın her karış toprağını ve sınırlarını teröristlerden temizlemeyi sürdürdüklerinin altını çizen Oktay, şunları söyledi: "Askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı içerde ve dışarıda çetin bir mücadele veriyoruz. Sadece son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta ve mazlumların olduğu daha birçok yerde başarı hikayeleri yazdık, destanlar yazdık. Barış Pınarı Harekatı ile oyunların net şekilde bozulduğu bu süreci biz tırnaklarımızla kazıdık. Her badirede 7'den 70'e bir ve beraber olduk, seferber olduk. Şehitlerimizin canlarıyla, gazilerimizin kahramanlıklarıyla şereflendirdiği ülkemiz, beraberliğimizi koruduğumuz sürece huzur ve güven içinde yükselmeye devam edecektir."

Oktay, konuşmasının ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılışını gerçekleştirdi.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

İrfan ÖZŞEKER-Harun ÖZALP/ ANKARA,-

Kaynak: DHA