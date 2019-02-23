Fuat Oktay, Taksicileri Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programları kapsamında geldiği Düzce'de taksi durağını ziyaret etti.

Düzce Belediyesinde Başkan Dursun Ay'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Oktay, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından beraberindekilerle yürüyerek belediye arkasındaki taksi durağını ziyaret etti.

Oktay, taksicilerle sohbet ederek, ikram edilen lokumdan yedi. Taksi durağında çalan telefona bakarak kendisini, "Buyrun ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay." şeklinde tanıtan Oktay'a, arayan kişinin "Yok ya ben de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." demesi gülüşmelere neden oldu.

Oktay, bir arkadaşının araya girmesiyle ikna olan telefondaki kişiyle kısa süre sohbet etti.

Oktay'a ziyaretinde Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü de eşlik etti.

Fuat Oktay, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA