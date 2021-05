Fuat Oktay: Sudan ile Etiyopya arasındaki ihtilafta aracılık yapmaya hazırız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bölgenin önemli bir ülkesi olan Sudan ile komşusu Etiyopya arasındaki El Faşaga ihtilafına değinerek, "Dost iki ülke arasındaki bu ihtilafın barışçıl yollarla çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı General Muhammed Hamdan Dagalo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı General Dagalo'yu ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ'

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye- Sudan ilişkilerini tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Oktay, "Sudan, tarihe dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin bulunduğu bir ülkedir. Geçtiğimiz ay Nijer'de Sayın Dagalo ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele almıştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ise 2018 yılında kardeş Sudan'a yaptığımız ziyaret sonrası gerçekleşen ilk kapsamlı heyetler arası temaslar olması bakımından son derece önemlidir. Bugünkü buluşmamızı, önümüzdeki dönemdeki iş birliğimiz için önemli bir fırsat ve başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

'GEÇ AMA DOĞRU ATILMIŞ BİR ADIM'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan'ın 2019 Ağustos ayından bu yana önemli bir geçiş sürecinde olduğunu belirterek, "Geçiş sürecini başarıyla idame ettiren Egemenlik Konseyi ile hükümeti samimiyetle destekliyoruz. Ayrıca, ABD'nin Sudan'ı terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını, geç atılmış ama doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Sudan'ın haksız yere senelerce maruz kaldığı mali ve iktisadi yaptırımlar ve kısıtlamaların son dönemde peyderpey kaldırılmasından da memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARABULUCULUĞA HAZIRIZ'

Bölgenin önemli bir ülkesi olan Sudan ile komşusu Etiyopya arasındaki El Faşaga ihtilafına değinen Oktay, "Dost iki ülke arasındaki bu ihtilafın barışçıl yollarla çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Tüm Afrika Boynuzu bölgesi ülkelerinde büyükelçiliği bulunan, birçok kurum ve STK'larıyla insani ve kalkınma yardımlarını ara vermeden sürdüren Türkiye, bölgenin istikrar ve refahının artırılması yönündeki gayretlerine azimle devam edecektir. Afrika kıtasındaki stratejik ortağımız olan Sudan ile siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin istikrarı ve sürdürülebilirliği olmazsa olmazımızdır. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız liderliğinde hem bölge refahına katkı sağlamak hem de dost ve kardeş ülke Sudan'ın kalkınmasına 'kazan kazan' anlayışıyla değer katmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

DAGALO: SORUNLARIMIZI DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZMEK İSTİYORUZ

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı General Muhammed Dagalo ise verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Bu ziyareti yeni gelecek ziyaretlerin başlangıcı olarak görmekteyim. Sudan ekonomik bağlamda zorluklar yaşıyor. Bu zor şartlara rağmen ülkemizde devrim cephesine karşı barışı tesis ettik. Silahların sesini susturmayı başardık. Bizler Türkiye'deki kardeşlerimize her daim yanımızda yer aldıkları için her platformda bizi destekleri için özellikle teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Türkiye Sudan'a özellikle eğitim alanında destek vermiştir. Sağlık alanında destekleri vardır. Yine her alanda iş birliğine açık bir ülke olarak yanımızda bulunmuşlardır" diye konuştu.

Dagola, Sudan'ın olması gereken konumun çok uzağında olduğunu belirterek, "Sudan insanın aklına gelebilecek her türlü zenginliğe sahiptir. Çok daha iyi noktalara gelmelidir. Sınır komşularımızla bir anlaşmazlığımız var. Bu sorunu diplomasi yöntemiyle çözeceğiz. Sudan, Etiyopya ve Mısır'ın yeni yapılacak barajın nasıl işletileceği konusunda anlaşmazlıkları var. Bunu diplomatik yollarla çözmeyi arzulamaktayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yaptığı heyetler arası görüşmelerde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynak Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.

