?Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (3)

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BÜTÇE KANUN TEKLİFİ, KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 aydır görüşülen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi.
BÜTÇE KANUN TEKLİFİ, KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 aydır görüşülen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi.
Görüşmeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 16 bakan Komisyon'da sunum yaptı.Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.
Haber : Nursima ÖZONUR/ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri
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