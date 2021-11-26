Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (2)

'G20'DE BÜYÜME SAĞLAYAN İKİ ÜLKEDEN BİRİSİYİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fuat Oktay, ekonomiye ilişkin gelen eleştirilere şöyle cevap verdi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osman Kavala'nın tutukluluğuna dair eleştirilere, "Anladığım kadarıyla bizden şunu istiyorsunuz. Yürütmenin yargıya müdahale etmesini mi istiyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Etmeyin" dedi. Oktay, "Yargı bağımsızdır; müdahale etmedik, etmeyeceğiz" diye karşılık verince CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugüne kadar edenin Allah belasını versin mi? Dalga geçiyor" diye tepki gösterdi.

Haber : Nursima ÖZONUR/ANKARA,

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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