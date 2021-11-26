Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Savunma sanayisinde adeta bir devrim gerçekleştirildi. 2022'de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak, dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yılı sunumunu yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Millet Kütüphanesi gibi birimleri içeren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın harcamasının 2020 yılı kesin hesabına göre 2 milyar 872 milyon 745 bin lira olarak gerçekleştiğini söyleyerek, "Tahsis edilen ödeneğin 462 milyon 750 bin lirası kullanılmayarak iptal edilmiştir. E-devlet kullanıcı sayısının 57 milyonu aşmış olması, vatandaşlarımızın dijital kamu hizmetlerine teveccühünü göstermektedir. Önümüzdeki 5 yılda yapay zekanın ülkemizin gayri safi yurt içi hasılaya katkısını yüzde 5'e yükseltmeyi ve yapay zeka uzmanı istihdamının da 50 bin kişiye çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Fuat Oktay ayrıca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin görev alanına giren konular hakkında yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri takip ve analiz ettiğini, stratejik araştırma ve değerlendirme raporları hazırladığını söyleyerek, "Ayrıca NATO kapsamında görev alanı ile ilgili çalışmaları yürütmekte ve Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini hazırlamaktadır. Genel Sekreterlik hibrit tehditlerle mukabele edilmesi konusunda koordinatör makam olarak tayin edilmiştir. Bu maksatla MGK Genel Sekreterliğinin başkanlığında Hibrit Tehditler Analiz Merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca Genel Sekreterlik Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi nezdinde ülkemizi temsil etmektedir" dedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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